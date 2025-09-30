Il Qatar | Hamas studia il piano di Trump in modo responsabile
Roma, 30 set. (askanews) - Il Qatar ha riferito che Hamas sta studiando "in modo responsabile" il piano per Gaza del presidente americano Donald Trump. Lo ha affermato Majed al-Ansari, portavoce del ministero degli Esteri durante una conferenza stampa in cui ha annunciato che è previsto un incontro con il movimento islamista palestinese per discutere il piano in presenza di rappresentanti della Turchia. "Oggi stesso si terrà un'altra riunione alla presenza della parte turca e della delegazione negoziale - ha detto - tutto questo ha lo scopo di concertarsi su questo piano e di porre fine a questa guerra attraverso questo piano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
