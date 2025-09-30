Il prossimo mese è uno dei più intensi per i contribuenti italiani Dal Modello Redditi alle fatture dell' INTRASTAT le date chiave per evitare sanzioni e gestire con serenità gli obblighi fiscali

30 set 2025

L e scadenze fiscali di ottobre, segnano sempre un momento di ansia e di preoccupazione. Il decimo mese dell’anno, infatti, funge da crocevia per una serie di adempimenti complessi, che spaziano dai versamenti ordinari a scadenze dichiarative cruciali. Navigare questo periodo senza una guida chiara, può quindi essere difficile, mentre una visione d’insieme può aiutare a trasformare l’ansia in una pianificazione efficace. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Prima onda di adempimenti: versamenti tra acconti e ritenute. L’inizio di ottobre si apre con un’onda di versamenti che riguarda una vasta platea di soggetti e tocca indistintamente aziende, professionisti, ma soprattutto, i cittadini comuni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

