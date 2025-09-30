Il processo Morandi-bis è in bilico | la Cassazione decide se trasferirlo da Genova a Roma

Per gli avvocati di Autostrade i primi reati di falso sono stati compiuti nella Capitale. Oggi attesa la decisione della Suprema Corte.

il processo morandi bis 232 in bilico la cassazione decide se trasferirlo da genova a roma

processo morandi bis 232Processo Morandi-bis da trasferire da Genova a Roma: decide la Cassazione - Per gli avvocati di Autostrade i primi reati di falso sono stati compiuti nella Capitale. Segnala genova.repubblica.it

Il Morandi bis potrebbe essere trasferito a Roma, il 30 settembre l'udienza - In caso contrario la prossima udienza &#232; fissata per il 27 novembre ... Come scrive rainews.it

