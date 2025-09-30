S ono passati cinquant’anni da quella notte, tra il 29 e il 30 settembre 1975. La notte in cui Villa Moresca, sul promontorio del Circeo, si trasformò in un teatro dell’orrore. Vittime di trentasei ore di sevizie, stupri e torture furono due giovani ragazze, Rosaria Lopez, diciannove anni, e Donatella Colasanti, diciassette. La prima fu uccisa, la seconda sopravvisse solo perché si finse morta. Fu ritrovata nel bagagliaio di un’auto, accanto al corpo dell’amica. Ad attirarle in questa trappola di violenza estrema, tre giovani della “Roma bene”, Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira. Un efferato delitto che, però, non fu solo un terribile fatto di cronaca, fu uno spartiacque. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il processo fu un teatro di distorsioni: si parlò di "orgia finita male", si tentò di spostare la colpa sulle vittime. Ma, per la prima volta, le donne reagirono, scesero in piazza in massa: per Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, e per tutte noi