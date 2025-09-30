“Il problema non è Beatrice Venezi. Il problema è di Venezia”. Cioè? “Questa città non può permettersi di perdere altre eccellenze”. E la nomina della nota direttrice d’orchestra ai vertici del Gran Teatro La Fenice, con annesso polverone mediatico-musicale, non andrebbe in questa direzione. “Affatto. Fino a ieri si parlava di un nome del calibro di Myung-Whun Chung, che infatti è andato alla Scala di Milano. Com’è possibile aver ripiegato su Venezi?”. Andrebbe chiesto al sovrintendente Nicola Colabianchi, factotum dell’iniziativa. “È qui da pochi mesi: forse non ha ancora capito come funziona Venezia”, suggerisce Paolo Costa, l’ex sindaco lagunare che due decenni fa s’incaricò della “ricostruzione fisica e morale” della Fenice dopo il terribile incendio del ’96. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Il problema non è Beatrice Venezi. Il problema è di Venezia”. Parla l’ex sindaco Paolo Costa