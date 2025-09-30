Il problema non è Beatrice Venezi Il problema è di Venezia Parla l’ex sindaco Paolo Costa
"Il problema non è Beatrice Venezi. Il problema è di Venezia". Cioè? "Questa città non può permettersi di perdere altre eccellenze". E la nomina della nota direttrice d'orchestra ai vertici del Gran Teatro La Fenice, con annesso polverone mediatico-musicale, non andrebbe in questa direzione. "Affatto. Fino a ieri si parlava di un nome del calibro di Myung-Whun Chung, che infatti è andato alla Scala di Milano. Com'è possibile aver ripiegato su Venezi?". Andrebbe chiesto al sovrintendente Nicola Colabianchi, factotum dell'iniziativa. "È qui da pochi mesi: forse non ha ancora capito come funziona Venezia", suggerisce Paolo Costa, l'ex sindaco lagunare che due decenni fa s'incaricò della "ricostruzione fisica e morale" della Fenice dopo il terribile incendio del '96.
Il vero motivo per cui secondo qualcuno Beatrice Venezi non deve diventare Direttore Musicale del Teatro la Fenice di Venezia è che non si è mai piegata al pensiero dominante e del politicamente corretto. Il problema è tutto qua, ma è un problema della sinis
"Il problema non è Beatrice Venezi. Il problema è di Venezia". Parla l'ex sindaco Paolo Costa - "La politica non c'entra: imporre un direttore musicale all'orchestra che lo disconosce è inaccettabile", spiega il primo cittadino che si occupò della ricostruzione del teatro la Fenice.
"38 euro per il libro di testo di Venezi": le segnalazioni dei genitori e la nuova polemica intorno alla direttrice d'orchestra - Prima la nomina alla Fenice, ora i libri scolastici imposti a prezzi proibitivi: su X genitori da tutta Italia denunciano il caso Beatrice Venezi.