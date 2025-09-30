Il principale ostacolo alla pace siamo noi spettatori
Da tempo sospettavo che l’Onu fosse inutile, ma preferirei non diventasse anche dannosa. Lo spettacolo offerto dai grandi leader alternatisi sul podio newyorchese nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea generale, è stato a tratti indecoroso per toni: dal consesso allestito per garantire la pace nel mondo si è ricavata l’impressione che tutti gli attori siano usciti esacerbati, le loro distanze estremizzate. Purtroppo, da oltre un secolo siamo convinti che la trasparenza sia il segreto della buona politica e che la segretezza mescoli sempre qualcosa di impuro a qualsiasi buon accordo. Ora però che siamo abituati alla diretta compulsiva, la stessa abitudine è stata assunta da chi regge le sorti del mondo; costoro si regolano di conseguenza trasformando qualsiasi palco in occasione di propaganda spettacolare ed esagitata, r endendo tribunizio ogni confronto perché nessuno parla più alla controparte, tutti parlano solo e soltanto a noi spettatori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
