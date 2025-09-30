Da tempo sospettavo che l’Onu fosse inutile, ma preferirei non diventasse anche dannosa. Lo spettacolo offerto dai grandi leader alternatisi sul podio newyorchese nei giorni scorsi, in occasione dell’assemblea generale, è stato a tratti indecoroso per toni: dal consesso allestito per garantire la pace nel mondo si è ricavata l’impressione che tutti gli attori siano usciti esacerbati, le loro distanze estremizzate. Purtroppo, da oltre un secolo siamo convinti che la trasparenza sia il segreto della buona politica e che la segretezza mescoli sempre qualcosa di impuro a qualsiasi buon accordo. Ora però che siamo abituati alla diretta compulsiva, la stessa abitudine è stata assunta da chi regge le sorti del mondo; costoro si regolano di conseguenza trasformando qualsiasi palco in occasione di propaganda spettacolare ed esagitata, r endendo tribunizio ogni confronto perché nessuno parla più alla controparte, tutti parlano solo e soltanto a noi spettatori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il principale ostacolo alla pace siamo noi spettatori