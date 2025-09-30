Nel pantheon delle icone horror, pochi personaggi hanno lasciato un’impronta così indelebile come Ghostface, il killer mascherato della saga di Scream. E tra i volti che si sono celati dietro quella maschera, quello di Stu Macher, interpretato da Matthew Lillard nel film originale del 1996, è senza dubbio uno dei più memorabili. Ma quale, tra le innumerevoli e spesso brutali dipartite che hanno costellato il franchise, è la sua preferita in assoluto, e perché la sua scelta potrebbe sorprendervi Durante un recente panel di reunion di Scream tenutosi al LA Comic Con, al fianco di Skeet Ulrich e Jamie Kennedy, Matthew Lillard non ha esitato un istante quando gli è stato chiesto di nominare la scena di morte di Ghostface che, a suo parere, svetta su tutte le altre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il primo Ghostface rivela la scena più assurda di Scream (lo sapevate?)