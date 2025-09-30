Il prezzo del gas per le famiglie oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per comprendere l’andamento delle bollette domestiche. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente alle famiglie di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o strategie di risparmio. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, come viene determinato e cosa significa per la tua bolletta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 30 Settembre 2025 è fissato da ARERA in 0,422648 €Smc. A questo importo si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas famiglie oggiIl prezzo del gas apre in calo a 32,52 euro - Avvio in calo per il prezzo del gas, mentre si guarda al livello degli stoccaggi europei. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

