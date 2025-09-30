No alla pastorale bonsai, quella del ’si è sempre fatto così’. Si devono “trovare i modi per raggiungere tutti. Sì, perché Dio compie cose straordinarie, come convertire i mafiosi. E la nostra Chiesa locale ha tutte le carte in regola per fare bene. C’è un laicato cattolico attivo e presente e nelle chiese una buona tradizione. Chi va è convinto’. Lo dice il vescovo di Cesena-Sarsina, sollecitato dal direttore del Corriere Cesenate Francesco Zanotti, alla conviviale del Rotary Cesena (presidente Ombretta Sternini nella foto con il vescovo Caiazzo). È la ricetta dell’ arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, in diocesi dal 16 marzo scorso dopo nove anni di servizio episcopale a Matera-Irsina e due nella Diocesi di Tricarico, entrambe in Basilicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il prete non deve fare il compagnone. Porti Gesù alla gente, non sé stesso"