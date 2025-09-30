Il presidente Santilli alla conferenza-denuncia di Pescara Energia | in aula lo scontro Pettinari-Antonelli

Ilpescara.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che non avessero apprezzato la presenza del presidente del consiglio comunale Gianni Santilli alla conferenza stampa convocata dal presidente della partecipata del Comune Pescara Energia Giuliano Diodati nel corso della quale ha annunciato di aver sporto una querela per diffamazione nei confronti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: presidente - santilli

Cerca Video su questo argomento: Presidente Santilli Conferenza Denuncia