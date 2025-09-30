Il presidente Giuseppe Corrado Speriamo di recuperare in futuro

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver espresso la propria opinione su quanto accaduto sul terreno del "Maradona", nel posticipo di una settimana fa, il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado si è soffermato sugli episodi controversi che hanno contraddistinto il derby di domenica pomeriggio. "A me ha fatto piacere che Rocchi abbia sottolineato negativamente l’alzata di scudi della Juventus, che si era lamentata: noi non l’avevamo fatto" ha sottolineato Corrado, riferendosi alla pubblica reprimenda rivolta dal designatore arbitrale al tecnico bianconero Igor Tudor, a margine del pareggio tra la sua Juventus e l’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il presidente giuseppe corrado speriamo di recuperare in futuro

© Sport.quotidiano.net - Il presidente Giuseppe Corrado. "Speriamo di recuperare in futuro»

In questa notizia si parla di: presidente - giuseppe

Giuseppe Bucciarelli è il nuovo presidente della Fima Confcommercio Pescara

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta diventa anche azionista del club nerazzurro: il comunicato ufficiale

Furto nella villa di Giuseppe Corrado: ladri in fuga con il suv del presidente del Pisa

presidente giuseppe corrado speriamoIl presidente Giuseppe Corrado. "Speriamo di recuperare in futuro» - Dopo aver espresso la propria opinione su quanto accaduto sul terreno del "Maradona", nel posticipo di una settimana fa, ... Lo riporta sport.quotidiano.net

presidente giuseppe corrado speriamoPisa, Corrado: "Felice per la squadra, ma amareggiato per il risultato e gli episodi" - Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva il giorno dopo il pareggio contro la Fiorentina, recrimina per un. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Presidente Giuseppe Corrado Speriamo