Dopo aver espresso la propria opinione su quanto accaduto sul terreno del "Maradona", nel posticipo di una settimana fa, il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado si è soffermato sugli episodi controversi che hanno contraddistinto il derby di domenica pomeriggio. "A me ha fatto piacere che Rocchi abbia sottolineato negativamente l'alzata di scudi della Juventus, che si era lamentata: noi non l'avevamo fatto" ha sottolineato Corrado, riferendosi alla pubblica reprimenda rivolta dal designatore arbitrale al tecnico bianconero Igor Tudor, a margine del pareggio tra la sua Juventus e l'Hellas Verona.

Il presidente Giuseppe Corrado. "Speriamo di recuperare in futuro»