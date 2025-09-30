Il preside | Il liceo Carducci non è l' opa dei centri sociali
Mentre i due studenti 17enni del liceo Carducci attendono (dopo le istanze presentate dai legali) la decisione del Tribunale per i minorenni sull'autorizzazione a rientrare a scuola dopo l'arresto una settimana fa per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, a far sentire forte la sua voce è il preside della scuola, Andrea Di Mario. È una lunga lettera di quasi tre pagine indirizzata agli studenti, a tutta la comunità scolastica e al comitato dei genitori, ma pubblicata in bella vista anche sulla homepage del sito della scuola «perché quello che accade sta offuscando l'immagine del Carducci». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: preside - liceo
Cade in un incidente a Corfù, staccata la spina ad Alessandro. Il preside del suo liceo: “Un alito di vita che è volato via “
Il preside del Liceo Diaz lascia la dirigenza: nuovo incarico al Ministero dell'Istruzione
Liceo Ferraris di Taranto, la circolare che scuote le coscienze: il preside parla di genocidio a Gaza, richiama la storia e lancia agli studenti un appello contro la disuguaglianza e per i diritti umani
Perugia, la preside del liceo Alessi è stata sospesa - X Vai su X
Anche il prof. Crivellente, preside del Liceo Artistico, insieme a Annalisa e Giovanni, suoi studenti, erano presenti agli eventi organizzati, in occasione dell’apertura ufficiale dell’anno scolastico, dal titolo “Tutti a Scuola” a Napoli. Un invito inaspettato, ma più ch - facebook.com Vai su Facebook
Il preside: "Il liceo Carducci non è l'opa dei centri sociali" - Punta il dito contro gli studenti che hanno impedito l'ingresso il giorno della manifestazione pro Gaza: "Solo prepotenti" ... Scrive msn.com
Disordini al corteo pro Pal, il preside del Carducci dopo l'arresto di due studenti: «Diciamo no all’opa dei centri sociali sul liceo» - Il preside Andrea Di Mario rompe il silenzio con una lettera inviata all’intera comunità scolastica e al comitato genitori: «Protestare è civile, impedire di entrare a scuola no, è l’opposto, costring ... Segnala msn.com