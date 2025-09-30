Mentre i due studenti 17enni del liceo Carducci attendono (dopo le istanze presentate dai legali) la decisione del Tribunale per i minorenni sull'autorizzazione a rientrare a scuola dopo l'arresto una settimana fa per resistenza aggravata e danneggiamento per gli scontri in stazione Centrale, al termine del corteo per Gaza, a far sentire forte la sua voce è il preside della scuola, Andrea Di Mario. È una lunga lettera di quasi tre pagine indirizzata agli studenti, a tutta la comunità scolastica e al comitato dei genitori, ma pubblicata in bella vista anche sulla homepage del sito della scuola «perché quello che accade sta offuscando l'immagine del Carducci». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il preside: "Il liceo Carducci non è l'opa dei centri sociali"