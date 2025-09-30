Il premio internazionale Angelo da Furci a Petrella Giani e Tornatore
Si è tenuta sabato scorso la cerimonia per la prima edizione del premio internazionale Angelo da Furci. Nel Santuario del Beato Angelo, il premio ideato dal priore Silvio Bellano insieme alla Confraternita del Beato Angelo e all'Ordine di Sant'Agostino, supportato dal Parroco Don Angelo Di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
All'ex priore degli Agostiniani il premio "Angelo da Furci" - Sono stati insigniti del riconoscimento, ieri, nella prima edizione, padre Alejandro Moral Antón, ex priore generale degli A ... Da ansa.it
Furci, grande successo per la prima edizione del “Premio Internazionale Angelo da Furci” - Si è svolta sabato 27 settembre, nel Santuario del Beato Angelo, la prima edizione del “ Premio Internazionale Angelo da Furci ”. Secondo affaritaliani.it