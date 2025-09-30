Il Premio Campiello per la prima volta a Palermo | letteratura e impresa insieme al Teatro Massimo
Il Premio Campiello, uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani istituito nel 1962 per volontà degli Industriali del Veneto, farà tappa per la prima volta a Palermo. L’appuntamento è per domani (1° ottobre), alle ore 18, nella Sala Onu del Teatro Massimo. Protagonista della serata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: premio - campiello
Laura Pariani, Premio Campiello 2025 alla carriera: “Negli anni ‘90 mi alzavo alle 3 per scrivere. Alla fine mi sono licenziata”
Per gli amanti della narrativa d'autore, a Perugia tutti i finalisti del premio Campiello 2025, per raccontare la propria opera
Premio Campiello, Giorgia Cardinaletti conduce la cerimonia finale
Ogni storia ha il suo finale… e ogni finale ha le sue emozioni! Rivivi con noi i momenti più intensi della 63ª edizione Un grazie a @Frecciarossa_IT, Treno Ufficiale del #PremioCampiello, per averci accompagnato in questo straordinario viaggio - X Vai su X
Una splendida serata in compagnia di Wanda Marasco vincitrice del premio Campiello - facebook.com Vai su Facebook
Premio Campiello, Wanda Marasco vince per un soffio l'edizione 2025 - La scrittrice napoletana con “Di spalle a questo mondo” ha ottenuto 86 preferenze, precedendo di sole tre lunghezze Fabio Stassi, secondo con "Bebelplatz" ... Come scrive msn.com
Premio Campiello, vince Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo” - Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza) è la vincitrice del premio Campiello. Riporta repubblica.it