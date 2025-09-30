Nel teatro una ragione di vita, il "figlio preferito" si direbbe, quel contesto nel quale ritrovare gioia e scoperta, oltre a occasione per liberare disperazione e inquietudine. Che per Ugo Pagliai il teatro sia questo e mille altre cose è emerso una volta di più sabato sera nella sua Pistoia, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, dove l’attore ormai romano d’adozione è tornato per ricevere qualcosa che spetta solo ai grandi: il premio alla carriera. Un appuntamento dal sapore di una opportunità, quella di rivedere eccezionalmente un attore pistoiese a casa sua nel suo "vestito" migliore grazie alla determinazione di Pietro Lulli e Ugo Poli e al sostegno di Regione Toscana e Fondazione Jorio Vivarelli, in collaborazione con la Fondazione Teatri di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il premio a Ugo Pagliai : "Per me recitare è la vita"