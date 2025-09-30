Il premier Lecornu denunciato per un master fasullo | il pupillo di Macron parte col piede sbagliato

Settimana decisiva per Sébastien Lecornu: entro lunedì prossimo, il primo ministro francese – finito nel mirino nelle ultime ore con l’accusa di aver mentito sul suo master – ha in programma nuove consultazioni, si prepara a dettagliare la sua bozza di bilancio, far fronte ad una nuova mobilitazione sociale, seguire il rinnovo degli organi dell’Assemblea, formare e annunciare il suo nuovo governo e presiedere un potenziale primo consiglio dei ministri. Lecornu aveva promesso di svelare il suo governo “prima dell’inizio dei lavori parlamentari”. Ma con ogni probabilità l’annuncio slitterà al fine settimana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il premier Lecornu denunciato per un master fasullo: il pupillo di Macron parte col piede sbagliato

In questa notizia si parla di: premier - lecornu

Spunta Lecornu per il dopo Bayrou, l’identikit del premier

Involuzione francese: niente voto, Macron pronto a nominare il nuovo premier. Spunta Lecornu, il pupillo del presidente

La scaramanzia di Macron: pensa a Lecornu premier sennò casca lui | GUARDA

I giorni infernali del premier francese Lecornu. Il neoprimo ministro è a caccia di una maggioranza per definire il progetto di bilancio per il 2026, affrontare la nuova mobilitazione dei sindacati e formare un governo. Di @Mauro__Zanon - X Vai su X

Marine Le Pen avverte il premier incaricato Sébastien Lecornu: senza una “rottura col passato”, il governo “sarà presto sfiduciato”. La leader del Rassemblement National rilancia la linea dura (“scioglimento delle Camere o destituzione del presidente”) e ribad - facebook.com Vai su Facebook

Lecornu e un Master di troppo. Il premier denuncia il “disprezzo sociale” ma deve alleggerire il curriculum - Il sito di informazioni Mediapart ha rivelato che Lecornu non ha il diploma di master, che si ottiene in due anni di corso ... Riporta blitzquotidiano.it

Francia, denuncia per falso il premier Lecornu: "Non ha conseguito Master come dice" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, denuncia per falso il premier Lecornu: 'Non ha conseguito Master come dice' ... Si legge su tg24.sky.it