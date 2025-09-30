Il premier francese non ha il Master come invece afferma e lui promette querele

30 set 2025

Il premier francese Sébastien?Lecornu è sotto accusa per aver affermato di possedere un Master che in realtà non avrebbe completato. La denuncia è stata presentata dal sindacato Snapen (personale dell’istruzione nazionale) alla Corte di giustizia della Repubblica, su richiesta della Commissione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

