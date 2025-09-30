Il pluripremiato pianista Alexander Kobrin inaugura la stagione concertistica dell' Accademia di Musica di Pinerolo
Prende il via martedì 7 ottobre a Pinerolo (TO) Ascolti, la Stagione concertistica 2025-2026 della Fondazione Accademia di Musica. L’inaugurazione è affidata ad Alexander Kobrin, tra gli interpreti di primissimo piano oggi nel mondo. Il concerto - che partirà alle 20.30 - verrà anticipato alle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
