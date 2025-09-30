Il piano per Gaza non convince Caracciolo | Trump? Manca la sostanza non basta l' enfasi
“Il piano di pace per Gaza di Trump non manca certamente di ambizione, ma di sostanza”. Lo ha detto il direttore della rivista di geopolitica Limes Lucio Caracciolo, intervenendo a Otto e mezzo, il programma di La7 condotto dalla giornalista Lilli Gruber. “Questo non è solamente, secondo Trump, un accordo per Gaza, ma è la fine di due, 3000 anni di guerre, così le ha descritte, in Medio Oriente”, ha continuato l'esperto, definendo l'annuncio del presidente degli Stati Uniti sull'accordo per Gaza come un'operazione ad altissima “enfasi”. “Manca l'accordo con Hamas” Il piano di Trump per porre fine al conflitto tra Israele e Palestina si articola in venti punti, di cui quattro fondamentali: la liberazione degli ostaggi, il ritiro israeliano, il disarmo di Hamas e l'instaurazione di un governo guidato da un comitato palestinese tecnocratico e apolitico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
