Il piano di Trump per pace a Gaza | ostaggi liberi e governo provvisorio

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 30 set. (askanews) - Un piano di 20 punti per riportare la pace a Gaza. Lo ha presentato Donald Trump al fianco del premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca. L'accordo prevede un cessate il fuoco immediato, con la condizione che entro 72 ore vengano liberati tutti gli ostaggi israeliani, in cambio di 250 prigionieri palestinesi, il ritiro graduale dell'esercito israeliano, senza una tempistica precisa e la creazioni di un governo provvisorio, da cui è escluso Hamas, controllato da un Consiglio della Pace, un organo con leader internazionali, fra cui Tony Blair, e palestinesi, guidato da Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

