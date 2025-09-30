Il piano di Israele per fermare la Global Sumud Flotilla con droni e minibombe | Rischio ribellione nelle piazze italiane

Le navi della Global Sumud Flotilla si trovano a 270 miglia nautiche da Gaza. Tra 36 ore entreranno nella zona a rischio. E Israele si prepara al blitz. Con mini droni subacquei. L’ Idf ha un piano per fermare la missione senza affondare le barche in acque internazionali. Le unità della Shayetet 13 hanno l’ordine di non usare «la forza letale». E agiranno prima dello Yom Kippur. Ovvero nelle prossime 48 ore. Intanto in Italia il governo si prepara al peggio. Sia per il destino degli attivisti: «Anche nell’abbordaggio si rischia il morto». Sia per le reazioni all’eventuale attacco israeliano. Con il Viminale che non esclude problemi di ordine pubblico e disordini in piazza. 🔗 Leggi su Open.online