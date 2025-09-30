Il piacere autentico? Al primo posto famiglia e affetti | 9 siciliani su 10 vogliono semplicità

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove siciliani su dieci voglionosemplicità”, il 72% identifica il piacere nella famiglia e nelle relazioni affettive e il 75% dichiara di aver modificato nel tempo l’approccio preferendo oggi le “piccole cose”: la stragrande maggioranza (92%) considera i momenti piacevoli uno strumento concreto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piacere - autentico

Consumi: ricerca, per 3 italiani su 4 la percezione del piacere cambia col tempo, ricercano l'autentico

Cerca Video su questo argomento: Piacere Autentico Primo Posto