Il Perugia e quel brutto quarto d’ora Sono cinque reti incassate dal 60’ al 75’
C’è un momento preciso in cui il Perugia molla. Dal 15 al 30’ della ripresa. Quella fase in cui la squadra prende atto che la gara sta volgendo quasi al termine e ancora una volta la vittoria non arriva. Una fase di scoramento che ha comportato, in appena sette gare, ben cinque gol subiti. Il cinquanta per cento delle reti incassate sono arrivate in quindici minuti devastanti. Sono invece due quelle subite nell’ultimo quarto d’ora di partita e zero quelle nel recupero. Numeri imbarazzanti che non hanno rivali. Nessuna squadra si avvicina al Perugia in quella fase di gara: al massimo sono due i gol rimediati dalle altre formazioni in quel lasso di tempo, c’è anche chi è stato attento da non subirne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: perugia - quel
Il caso Perugia-Bergamo: "Con quel volo una perdita di oltre 200mila euro"
The Twisted Tale of Amanda Knox, recensione: quel pasticciaccio brutto di Perugia
Che meraviglia le giornate di settembre… Quel tepore che ancora sa d’estate ma già profuma d’autunno. Che bello sedersi nella nostra pedana esterna, nel cuore di una delle piazze più belle di Perugia, e godersi ancora pranzi e cene all’aperto. E tranquilli c - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, cacciaal quarto uomo - Due bottiglie di candeggina, il cassetto dove era il coltello da cucina su cui sono state trovate tracce del Dna di Meredith Kercher e di Amanda Knox, un inventario con tutti gli utensili presenti ... Lo riporta ilsecoloxix.it