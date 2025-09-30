Il Perugia e quel brutto quarto d’ora Sono cinque reti incassate dal 60’ al 75’

C’è un momento preciso in cui il Perugia molla. Dal 15 al 30’ della ripresa. Quella fase in cui la squadra prende atto che la gara sta volgendo quasi al termine e ancora una volta la vittoria non arriva. Una fase di scoramento che ha comportato, in appena sette gare, ben cinque gol subiti. Il cinquanta per cento delle reti incassate sono arrivate in quindici minuti devastanti. Sono invece due quelle subite nell’ultimo quarto d’ora di partita e zero quelle nel recupero. Numeri imbarazzanti che non hanno rivali. Nessuna squadra si avvicina al Perugia in quella fase di gara: al massimo sono due i gol rimediati dalle altre formazioni in quel lasso di tempo, c’è anche chi è stato attento da non subirne. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

