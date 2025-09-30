Il Pd si lecca le ferite | Scelta la continuità

Ilrestodelcarlino.it | 30 set 2025

"I risultati sono chiari, ha vinto il centro destra e il centro sinistra ha perso le elezioni regionali; i marchigiani hanno scelto la continuità rispetto al cambiamento. Auguri di buon lavoro al Presidente Acquaroli riconfermato per il secondo mandato". Così Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del Partito democratico di Macerata. "Grazie a Matteo Ricci per la l’impegno che con generosità e passione ha messo in una sfida difficile e complessa; non è bastato per vincere, ma certamente ci ha messo tutto se stesso con anima e cuore. Un marchigiano su due non è andato a votare e questo è un dato terrificante per il sistema democratico che richiede un’attenta riflessione di vinti e vincitori perchè rappresenta una sconfitta per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

