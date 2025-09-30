Il Pd festeggia | Vogliamo raccontare di come abbiamo cambiato la storia dell' Umbria
Il Partito Democratico festeggia “Un punto di arrivo, ma anche di ripartenza: per ricordare il lavoro fatto, ma anche quello ancora da fare”. L'appuntamento si chiama “C'è ancora domani” (sì, come il film di Paola Cortellesi) è fissato per domenica 5 ottobre, a partire dalle 16.30, al Teatro di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: festeggia - vogliamo
Meloni: «Noi accusati di odio da chi festeggia omicidio Kirk. Manovra, vogliamo continuare ad abbassare le tasse»
Oggi riposatevi perché domenica prossima si festeggia la festa del Quartiere Roma in compagnia dei Matti da Galera. Vi vogliamo in gran forma!! - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Pd di Gozzoli: "Vogliamo riportare il partito a Sarsina dopo l’assenza alle urne" - Saranno una quindicina i membri della nuova segreteria del Pd cesenate che verrà resa nota dal segretario di federazione Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico. Si legge su ilrestodelcarlino.it