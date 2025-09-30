Il Pd blinda il campo largo | Uniti nelle altre sfide Ma restano i dubbi di Conte

Campo largo al palo nella regione, le Marche, che più di altre in attesa del nuovo turno elettorale, era considerata contendibile. Ma nonostante la sconfitta di Matteo Ricci "ci abbiamo messo tanto impegno – dice la segretaria del Pd, Elly Schlein – stavolta non è bastato; ora ci aspettano altre cinque regioni al voto fino alla fine di novembre e il nostro impegno unitario con la coalizione progressista al fianco dei nostri candidati continua con grande determinazione". Per il Pd e per gli alleati del campo largo la sconfitta brucia, ma "credo che con l’alleanza dei progressisti di centrosinistra si debba andare avanti, con convinzione sull’unica strada che può consentire al centrosinistra di governare il Paese vincendo le elezioni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

