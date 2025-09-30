"Affidandoci a San Michele, chiediamo che ci dia la forza di essere sempre servitori dello Stato e custodi di giustizia e legalità, in un tempo in cui il bisogno di sicurezza si accompagna a quello di umanità e solidarietà". Sono le parole pronunciate ieri mattina dal questore di Sondrio, Sabato Riccio, a Tirano dove in occasione della ricorrenza del patrono della Polizia, San Michele Arcangelo, la Questura di Sondrio ha organizzato una cerimonia che è andata a inserirsi nelle celebrazioni per la Giornata dell’Apparizione della Madonna di Tirano. La giornata è proseguita nei locali della questura che hanno ospitato il Family Day promosso dal capo della polizia per far entrare i familiari nei luoghi di lavoro del personale della polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il patrono della Polizia: "Servitori dello Stato e custodi di giustizia"