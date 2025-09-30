Il Parmigiano Reggiano di scena a Colonia E per la prima volta le vendite all' estero superano quelle in Italia
Da sabato 4 a mercoledì 8 ottobre il Consorzio del Parmigiano Reggiano è a Colonia per partecipare ad Anuga, la più importante manifestazione fieristica trade al mondo dedicata al food & beverage, con 7.900 espositori e oltre 140.000 visitatori da 200 paesi. La Dop sarà presente nella Hall 10.1. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
