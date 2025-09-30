Il Parco della costa teatina attende da quasi 25 anni ricorso al Tar del Wwf contro l' immobilismo delle istituzioni
È una delle coste più suggestive e preziose dell’Adriatico, un tratto di territorio abruzzese che conserva ancora scorci naturali intatti, una ricca biodiversità e un’identità paesaggistica rara. Eppure, la Costa Teatina continua ad attendere da quasi 25 anni l’istituzione del parco nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: parco - costa
Bus-navetta nel Parco dell’Adamello, costa 1 euro ed elimina lo stress da parcheggio: info e date
Parco Costa Sud, il Comune studia la riqualificazione di 'Pane e Pomodoro'
Bellezza, ricerca e valorizzazione, sulla Costa Viola nasce il Parco dei Miti dello Stretto
Capodanno 2026 - Trekking in Costa Azzurra e nel Parco delle Calanques al 27 Dicembre al 1 Gennaio ci attende un viaggio speciale tra Costa Azzurra e Parco delle Calanques in Provenza, unendo il fascino della cultura mediterranea alla bellezza della nat - facebook.com Vai su Facebook