Il Parco della costa teatina attende da quasi 25 anni ricorso al Tar del Wwf contro l' immobilismo delle istituzioni

È una delle coste più suggestive e preziose dell’Adriatico, un tratto di territorio abruzzese che conserva ancora scorci naturali intatti, una ricca biodiversità e un’identità paesaggistica rara. Eppure, la Costa Teatina continua ad attendere da quasi 25 anni l’istituzione del parco nazionale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it