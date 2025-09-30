Il panino con la coppa piacentina offerto ai pellegrini della via Francigena

Gamberorosso.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Calendasco i pellegrini che attraversano il Po vengono accolti non con un dazio ma con un omaggio gastronomico. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

il panino con la coppa piacentina offerto ai pellegrini della via francigena

© Gamberorosso.it - Il panino con la coppa piacentina offerto ai pellegrini della via Francigena

In questa notizia si parla di: panino - coppa

Cerca Video su questo argomento: Panino Coppa Piacentina Offerto