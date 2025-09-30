Il Pallone di Montecchio si sbuccia come una cipolla!

Lortica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campi sportivi o campi minati? Gli atleti dribblano più le buche che gli avversari Aridanghete! Eccoci di nuovo al mitico “Pallone” di Montecchio, nato per far giocare i ragazzi e finito per farci inciampare anche i santi. Il parquet? Più che un campo da calcetto sembra la crosta della terra dopo un terremoto: pezzi che s’alzano, avvallamenti che paiono dune del deserto e strisce gialle che ormai servono solo a segnalare le fratture. “È arrivata l’ennesima segnalazione sullo stato di degrado della struttura,” tuona il Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese. “Siamo di fronte a un quadro sconcertante: pavimento sollevato, buche, avvallamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

il pallone di montecchio si sbuccia come una cipolla

© Lortica.it - Il “Pallone” di Montecchio si sbuccia come una cipolla!

In questa notizia si parla di: pallone - montecchio

"Via Adua e pallone di Montecchio in balia del degrado". La denuncia dell'opposizione

Cerca Video su questo argomento: Pallone Montecchio Sbuccia Cipolla