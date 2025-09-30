Il Pallone di Montecchio si sbuccia come una cipolla!
Campi sportivi o campi minati? Gli atleti dribblano più le buche che gli avversari Aridanghete! Eccoci di nuovo al mitico “Pallone” di Montecchio, nato per far giocare i ragazzi e finito per farci inciampare anche i santi. Il parquet? Più che un campo da calcetto sembra la crosta della terra dopo un terremoto: pezzi che s’alzano, avvallamenti che paiono dune del deserto e strisce gialle che ormai servono solo a segnalare le fratture. “È arrivata l’ennesima segnalazione sullo stato di degrado della struttura,” tuona il Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese. “Siamo di fronte a un quadro sconcertante: pavimento sollevato, buche, avvallamenti. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: pallone - montecchio
"Via Adua e pallone di Montecchio in balia del degrado". La denuncia dell'opposizione
La terza stagione della Booom Baskin Pesaro inizia alla grande al torneo organizzato dalla ASD Karibu Baskin Montecchio Maggiore per il loro decimo compleanno. Ringraziamo di cuore i nostri "fratelli di spritz" per l'invito che abbiamo accettato senza nemm - facebook.com Vai su Facebook