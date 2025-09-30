Il Palio di San Pietro non delude Canta ancora il Gallo E si porta a casa il cencio
Vince la 46 edizione dell’abbiatense Palio di San Pietro, la Contrada del Gallo. Guidata dal capitano Cosima Bizzarro, con il fantino Alessandro Cersosimo, soprannominato Zaffiro, in sella al cavallo Ziculitth, con tale vittoria, il Gallo ha riconfermato, così, il primo posto ottenuto lo scorso anno. Svoltasi sul campo erboso dietro il cittadino Quartiere Fiera, in Via Ticino 72, la gara a visto piazzarsi, al secondo posto la Contrada Legnano, con il capitano Andrea Fiorani, il fantino Fabio Ferrero e il cavallo Big for me o Belem, seguita dalla San Rocco in terza posizione, con a capo Jessica Masperi e il fantino Nicolò Chiara in groppa al cavallo chiamato Veloce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: palio - pietro
Palio delle Contrade di Valdobbiadene, a vincere San Pietro di Barbozza
Ferentino: Alla contrada di “Porta Montana” un successo per il “Palio di San Pietro Celestino – Giostra dell’anello”
Cavalli, fantini, capitani e sfilata. Un tuffo nel Palio di San Pietro
A vincere il Palio di San Pietro 2025 ad Abbiategrasso è stata la Contrada del Gallo. Quella del Gallo è la Contrada più vecchia del Palio e il suo cuore è in Corso San Pietro con la chiesa omonima, che fu la prima parrocchia di Abbiategrasso fino al XVI secol - facebook.com Vai su Facebook
Cavalli, fantini, capitani e sfilata. Un tuffo nel Palio di San Pietro - Si corre questo pomeriggio il Palio di San Pietro, giunto alla sua quarantaseiesima edizione. Come scrive msn.com
Palio delle Contrade, trionfa San Pietro di Barbozza - San Pietro di Barbozza trionfa nella XXIII edizione del Palio delle Contrade di Valdobbiadene. Scrive ilgazzettino.it