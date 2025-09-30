Vince la 46 edizione dell’abbiatense Palio di San Pietro, la Contrada del Gallo. Guidata dal capitano Cosima Bizzarro, con il fantino Alessandro Cersosimo, soprannominato Zaffiro, in sella al cavallo Ziculitth, con tale vittoria, il Gallo ha riconfermato, così, il primo posto ottenuto lo scorso anno. Svoltasi sul campo erboso dietro il cittadino Quartiere Fiera, in Via Ticino 72, la gara a visto piazzarsi, al secondo posto la Contrada Legnano, con il capitano Andrea Fiorani, il fantino Fabio Ferrero e il cavallo Big for me o Belem, seguita dalla San Rocco in terza posizione, con a capo Jessica Masperi e il fantino Nicolò Chiara in groppa al cavallo chiamato Veloce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Palio di San Pietro non delude. Canta ancora il Gallo. E si porta a casa il cencio