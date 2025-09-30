La notizia che arriva dalle Marche non è tanto la conferma del governatore uscente del centrodestra Francesco Acquaroli. La vera notizia è la distanza tra il Paese virtuale raccontato tutti i giorni dalle opposizioni e dai suoi media e il Paese reale. Della guerra di Gaza e delle mattane di Trump che la sinistra si ostina a mettere sul conto del governo Meloni agli italiani non interessa nulla, o forse è meglio dire che alla maggioranza di loro va bene la posizione che l'Italia ha preso sullo scacchiere internazionale, altrimenti dalle urne marchigiane sarebbe venuto un segnale chiaro e punitivo nei confronti della nostra politica estera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Paese reale e quello virtuale