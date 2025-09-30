Il P1 di Abano Terme riparte con la grande inaugurazione della stagione invernale

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il P1 di Abano Terme, in via Giusti 21, si prepara a vivere un fine settimana che segna un passaggio importante: da questo ottobre la storica discoteca entrerà infatti nel vivo della stagione invernale, con tutti gli eventi ospitati esclusivamente negli spazi al chiuso. Un cambio di passo che. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

