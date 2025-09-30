Il nuovo Centro per l' impiego sarà pronto in primavera investimento da 2,3 milioni di euro

Riccione cambia e si proietta nel futuro con una nuova casa per il mondo del lavoro. La sesta tappa del tour “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” ha portato la sindaca Daniela Angelini, gli assessori e i consiglieri comunali a visitare il cantiere dell’ex. 🔗 Leggi su Riminitoday.it