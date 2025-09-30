L’Atalanta che sta galoppando imbattuta in campionato ora vuole tornare a correre anche in Champions dopo l’esordio negativo, con la pesante sconfitta per 4-0 a Parigi sul campo dei campioni d’Europa del PSG. Questo pomeriggio alla New Balance Arena di Bergamo arrivano, alle 18.45, i belgi del Bruges, temutissimi dopo la loro doppia vittoria a febbraio (per 2-1 e 3-1) nei playoff di Champions. Partita da vincere per forza per la Dea, per non perdere terreno in classifica nella corsa per i playoff Champions. "Per noi è una partita importante, cercheremo di vincerla per riprendere il cammino giusto nel girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il nigeriano in ballottaggio in attacco. Ritmo Juric Idea Lookman per il rilancio