Il Napoli non ci sta Conte | Col Milan abbiamo dominato Juan Jesus | Diamo fastidio

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juan Jesus e Antonio Conte hanato la sconfitta del Milan contro il Napoli: parole chiare dei due partenopei. Ecco quali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

il napoli non ci sta conte col milan abbiamo dominato juan jesus diamo fastidio

© Pianetamilan.it - Il Napoli non ci sta. Conte: “Col Milan abbiamo dominato”. Juan Jesus: “Diamo fastidio”

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra

napoli sta conte milanMilan-Napoli, Allegri non ci sta: messaggio diretto a Conte - Mister Massimiliano Allegri parla alla vigilia del big match contro il Napoli: il tecnico rossonero carica la squadra. Si legge su spaziomilan.it

napoli sta conte milanNapoli, Conte: "Col Milan abbiamo dominato, ma non siamo stati attenti come in passato" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, intervistato da Sky alla vigilia della partita di Champions League contro lo Sporting in programma domani, è tornato a parlare della sconfitta di ... milannews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sta Conte Milan