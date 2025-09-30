Il Nameless raddoppia Arriva l’edizione invernale

Per il ritorno alle origini, il Nameless Festival, uno dei più grandi eventi di musica live di quasi ogni genere contemporaneo, raddoppia: il Nameless Winter Edition in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio in Valsassina, dove si sono svolte cinque edizioni, dalla terza del 2015 alla quinta del 2019, con una selezione artistica pensata per spettatori che apprezzano i suoni più attuali e cercano la giusta atmosfera per rapporto sempre più stretto con chi segue da sempre il festival e ne ha plasmato il dna; e il Nameless Festival vero e proprio, dal 30 maggio all’1 giugno, nella nuova venue del centro sportivo comunale del Bione di Lecco, dove tutto è cominciato nel 2013. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

