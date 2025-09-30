Il Municipio di Mandello si illumina di rosa per sostenere la ricerca sul cancro

Leccotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Municipio di Mandello si tinge di rosa per la ricerca. Il palazzo che ospita l'Amministrazione comunale in piazza Leonardo da Vinci si unisce infatti alla campagna "Nastro rosa" di Fondazione Airc per sostenere l'attività di ricerca contro il cancro, in particolare al seno nelle donne.Per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

