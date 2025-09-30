Il Municipio di Mandello si illumina di rosa per sostenere la ricerca sul cancro
Il Municipio di Mandello si tinge di rosa per la ricerca. Il palazzo che ospita l'Amministrazione comunale in piazza Leonardo da Vinci si unisce infatti alla campagna "Nastro rosa" di Fondazione Airc per sostenere l'attività di ricerca contro il cancro, in particolare al seno nelle donne.Per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
