Il mistero della vita privata di Sergio Friscia è sposato? Chi è la moglie?

Il successo sembra averlo raggiunto nel 2013 quando Sergio Friscia ha portato nel telegiornale satirico  Striscia la Notizia  la propria  imitazione  di Beppe Grillo, seguita poi tante altre: dal Commissario Montalbano a Giuliano Sangiorgi, passando per Piero Pelù. Con Amadeus e Alessia Ventura ha condotto  Mezzogiorno in famiglia, cambiando poi partner a seconda dell’anno di conduzione. Nel 2016 è stato nel cast di Domenica In nell’edizione condotta da Paola Perego, è stato conduttore anche di Ah Ah Car su Rai 4. Nel 2021 è approdato alla  conduzione di Striscia la Notizia  insieme a Roberto Lipari: i due hanno ricevuto il testimone da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

