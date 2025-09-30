Il misterioso incontro di Donald Trump con centinaia di alti ufficiali militari a Quantico

L’ora X scatterà alle 14 in Italia. In quel momento si dovrebbe scoprire perché Donald Trump ha convocato misteriosamente centinaia di alti ufficiali militari da tutto il mondo per un raduno in una base vicino a Washington. Per l’incontro, che si svolgerà a Quantico, non è stata fornita alcuna motivazione ufficiale. «È solo un bell’incontro per parlare di come vanno le cose dal punto di vista militare, di come siamo in forma, parlare di molte cose positive, è solo un buon messaggio», ha minimizzato il presidente degli Stati Uniti con Nbcnews. Le forze armate Usa. Eppure non è un segreto che l’incontro sia stato fissato proprio mentre le forze armate americane sono state schierate sia in patria che all’estero. 🔗 Leggi su Open.online