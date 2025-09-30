Il ministro Giuli visita il cantiere della chiesa di San Michele a Carmignano Prato provincia incantevole
Carmignano (Prato), 30 settembre 2025 – “La Visitazione tornerà presto nella chiesa di San Michele a Carmignano, grazie a un impegno corale che coinvolge il Ministero della Cultura, le istituzioni locali e i parlamentari del territorio. La provincia di Prato è un luogo incantevole, pieno di scoperte e riscoperte. La nostra chiara intenzione è far sì che la comunità si riappropri di straordinarie opere d'arte, ma anche di strutture che i governi precedenti al 2022 avevano incredibilmente trascurato. Ogni volta che siamo accanto a un cantiere vuol dire che sta accadendo qualcosa di buono che prima non c'era". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ministro - giuli
L’attacco sul cubo nero. Il ministro Giuli: “Sono sbalordito”. Indagine del ministero
Il ministro Giuli elogia Massa. Un assist per la candidatura: "Investe molti soldi nella cultura
Teatro della Toscana, incontro tra la sindaca Funaro e il ministro Giuli
Il saluto del Ministro della cultura, Alessandro Giuli, alla città di Pietrasanta e alle "Notti dei Collezionisti"! #pietrasanta #esserearte - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro Giuli promette: fondi per ristrutturare il Museo di Guareschi - X Vai su X
Ancona, visita del ministro Giuli: “Qui la cultura è un punto di forza” - Ancona, 11 agosto 2025 – Una visita improvvisata ad Ancona, partendo dal Duomo e scendendo fino alla biblioteca Benincasa, passando per l’anfiteatro romano e per il museo archeologico. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
ll Ministro Giuli in visita a Grosseto: “In arrivo risorse per Cavallerizza ed ex Marraccini” - Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha fatto tappa a Grosseto in vista delle elezioni regionali in Toscana ... Segnala grossetonotizie.com