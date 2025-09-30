Il ministro Giuli visita il cantiere della chiesa di San Michele a Carmignano Prato provincia incantevole

Carmignano (Prato), 30 settembre 2025 – “La Visitazione tornerà presto nella chiesa di San Michele a Carmignano, grazie a un impegno corale che coinvolge il Ministero della Cultura, le istituzioni locali e i parlamentari del territorio. La provincia di Prato è un luogo incantevole, pieno di scoperte e riscoperte. La nostra chiara intenzione è far sì che la comunità si riappropri di straordinarie opere d'arte, ma anche di strutture che i governi precedenti al 2022 avevano incredibilmente trascurato. Ogni volta che siamo accanto a un cantiere vuol dire che sta accadendo qualcosa di buono che prima non c'era". 🔗 Leggi su Lanazione.it

