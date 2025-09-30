Il Milan vuole Lewandowski in scadenza col Barcellona Tare ha incontrato il suo agente Sport

Il Milan sogna di portare in rossonero Robert Lewandowski nella prossima stagione. L’attaccante è in scadenza col Barcellona, anche se ha ancora un anno d’opzione di contratto qualora volesse restare nel capoluogo catalano. Tutto dipenderà dalla decisione che prenderà la società, se puntare ancora sul 37enne, o ringiovanire il reparto offensivo. Il Milan ha chiesto informazioni per Lewandowski. Secondo quanto riportato dai catalani di Sport: Il Milan ha iniziato a chiedere informazioni sulla situazione di Robert Lewandowski, che ha un contratto che scade alla fine di questa stagione con il Barça e potrebbe andar via. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Milan vuole Lewandowski in scadenza col Barcellona. Tare ha incontrato il suo agente (Sport)

