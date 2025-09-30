Il Milan di Allegri si gode Modric | lui studia italiano e si immerge con umiltà nella nuova realtà

30 set 2025

Luka Modric, classe 1985, è giunto al Milan a parametro zero dal Real Madrid nell'ultimo calciomercato estivo. Si è imposto subito in maglia rossonera, guadagnandosi il rispetto dell'allenatore Massimiliano Allegri e dei suoi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

