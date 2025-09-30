Il messinese Filippo Grasso fra i Magnifici Sette del Turismo Siciliano 2025 ecco tutti i premiati
Il messinese Filippo Grasso, esperto di turismo e autore di diversi libri, fra i Magnifici 7 del turismo siciliano 2025. Anche quest’anno la Logos srl ha deciso infatti di premiare chi si è distinto nel settore. Si tratta di docenti, sacerdoti, imprenditori dell’alberghiero, sindaci, top manager. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
