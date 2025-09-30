Ricondotto ancora oggi all'universo femminile, il make-up non ha di certo un genere: per fortuna i Gen Z lo incorporano sempre più nella loro routine quotidiana uscendo allo scoperto sui social e nei luoghi pubblici. Perché anche mettersi un balm o un tocco di cipria in metro serve a stare meglio con se stessi, combattendo il sentimento di vergogna che gli uomini ancora associano al trucco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il make-up di cui gli uomini di oggi non sapevano di avere bisogno