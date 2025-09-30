Il Maap presente alla Fruit Attraction | per portare la padovanità nel mondo

Padovaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Maap, Mercato agroalimentare di Padova ha inaugurato oggi 30 settembre il suo nuovo stand alla fiera internazionale Fruit Attraction di Madrid, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale per il settore ortofrutticolo. Dopo tanti anni, il tradizionale stand “Pedrocchi” lascia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maap - presente

maap presente fruit attractionIl Maap presente alla Fruit Attraction: per portare «la padovanità nel mondo» - Quello di Madrid è uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale per il settore ortofrutticolo. Si legge su padovaoggi.it

maap presente fruit attractionA Madrid la fiera Fruit Attraction, presenza italiana rafforzata - Il comparto ortofrutticolo italiano è pronto a riaffermarsi alla Fruit Attraction di Madrid, fiera che si consolida anno dopo anno come un appuntamento fisso in Spagna per gli operatori del settore. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maap Presente Fruit Attraction