Il Maap presente alla Fruit Attraction | per portare la padovanità nel mondo
Il Maap, Mercato agroalimentare di Padova ha inaugurato oggi 30 settembre il suo nuovo stand alla fiera internazionale Fruit Attraction di Madrid, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale per il settore ortofrutticolo. Dopo tanti anni, il tradizionale stand “Pedrocchi” lascia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: maap - presente
Cesena presente con il suo A.U. Alessandro Giunchi - facebook.com Vai su Facebook
Il Maap presente alla Fruit Attraction: per portare «la padovanità nel mondo» - Quello di Madrid è uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale per il settore ortofrutticolo. Si legge su padovaoggi.it
A Madrid la fiera Fruit Attraction, presenza italiana rafforzata - Il comparto ortofrutticolo italiano è pronto a riaffermarsi alla Fruit Attraction di Madrid, fiera che si consolida anno dopo anno come un appuntamento fisso in Spagna per gli operatori del settore. Secondo ansa.it