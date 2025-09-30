Il luppolo- ingrediente fondamentale della birra - è un antico rimedio naturale usato per le sue proprietà calmanti e benefiche su corpo e mente

B ere una birra insieme agli amici non è mai stato così bello. Stress, ansia e disturbi del sonno sono sempre più frequenti nella vita frenetica di oggi. Ma tra i rimedi naturali più studiati, proprio il luppolo – ingrediente fondamentale della birra – si distingue per le sue proprietà calmanti e benefiche. Oltre all’uso alimentare, il luppolo ha una lunga storia come rimedio naturale: è stato impiegato per trattare disturbi digestivi, problemi della pelle, ulcere e persino la lebbra. Birra: l’esperta consiglia quanta berne e quando. guarda le foto Cos’è il luppolo e come si usa. La natura a volte ci viene in soccorso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

