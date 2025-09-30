Il luppolo- ingrediente fondamentale della birra - è un antico rimedio naturale usato per le sue proprietà calmanti e benefiche su corpo e mente
B ere una birra insieme agli amici non è mai stato così bello. Stress, ansia e disturbi del sonno sono sempre più frequenti nella vita frenetica di oggi. Ma tra i rimedi naturali più studiati, proprio il luppolo – ingrediente fondamentale della birra – si distingue per le sue proprietà calmanti e benefiche. Oltre all’uso alimentare, il luppolo ha una lunga storia come rimedio naturale: è stato impiegato per trattare disturbi digestivi, problemi della pelle, ulcere e persino la lebbra. Birra: l’esperta consiglia quanta berne e quando. guarda le foto Cos’è il luppolo e come si usa. La natura a volte ci viene in soccorso. 🔗 Leggi su Iodonna.it
L'ingrediente naturale degli antichi romani che abbassa i livelli di cortisolo, contrasta l'ansia e i sintomi della menopausa - Il luppolo può migliorare la qualità della nostra vita, placando ansia, stress e disturbi del sonno. vogue.it scrive
Birra: al via Harvest Beers 2025, il concorso Unionbirrai dedicato alle birre con luppolo appena raccolto - Parte la quarta edizione di Harvest Beers, il concorso organizzato da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti italiani, in collaborazione con Itali ... Lo riporta giornaledipuglia.com