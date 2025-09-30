Il lungomare si rifà il look | smontati i primi 24 lampioni
I primi 24 lampioni del lungomare monumentale di Bari, la strada più caratteristica della città, frequentata anche da centinaia di turisti, sono stati smontati. Sono partiti ieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
