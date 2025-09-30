Il lungomare si rifà il look | smontati i primi 24 lampioni

Quotidianodipuglia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi 24 lampioni del lungomare monumentale di Bari, la strada più caratteristica della città, frequentata anche da centinaia di turisti, sono stati smontati. Sono partiti ieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

il lungomare si rif224 il look smontati i primi 24 lampioni

© Quotidianodipuglia.it - Il lungomare si rifà il look: smontati i primi 24 lampioni

In questa notizia si parla di: lungomare - look

Movida e degrado, risveglio coi rifiuti sul lungomare

Botte sul lungomare e agli agenti: arrestato

Intervento di bonifica sul Lungomare della Salute: modifiche alla viabilità

Cerca Video su questo argomento: Lungomare Rif224 Look Smontati