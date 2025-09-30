Il lunedì sospeso l' ufficio Tari misura temporanea

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 6 ottobre 2025, e per tutte le giornate dei lunedì successivi, il ricevimento al pubblico dell’Ufficio Tari sarà temporaneamente sospeso. La sospensione si rende necessaria per permettere lo svolgimento di attività interne. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

