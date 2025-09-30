Il lunedì sospeso l' ufficio Tari misura temporanea
Il Comune di Messina informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 6 ottobre 2025, e per tutte le giornate dei lunedì successivi, il ricevimento al pubblico dell’Ufficio Tari sarà temporaneamente sospeso. La sospensione si rende necessaria per permettere lo svolgimento di attività interne. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: luned - sospeso
INTERRUZIONE SERVIZIO IDRICO Si avvisa la cittadinanza che lunedì 29 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 16:30, sarà sospeso il servizio idrico nell'abitato di Morciano di Leuca a causa di un intervento manutentorio. ?Le strade coinvolte saranno le s - facebook.com Vai su Facebook